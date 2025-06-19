https://ria.ru/20250619/rfpi--2023936725.html

РФПИ станет инвестором проекта по строительству моста через Лену в Якутии

РФПИ станет инвестором проекта по строительству моста через Лену в Якутии - РИА Новости, 19.06.2025

РФПИ станет инвестором проекта по строительству моста через Лену в Якутии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "ВИС" договорились о стратегическом партнерстве: фонд станет инвестором по строительству моста через Лену в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:32:00+03:00

2025-06-19T15:32:00+03:00

2025-06-19T15:32:00+03:00

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мирный

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кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

экономика

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "ВИС" договорились о стратегическом партнерстве: фонд станет инвестором по строительству моста через Лену в Якутии и будет поддерживать его до 2040 года, соответствущее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и Группа "ВИС" (российский инфраструктурный холдинг) договорились о стратегическом партнерстве в рамках концессионного проекта о создании моста через реку Лену, который реализуется в Республике Саха (Якутия). …РФПИ станет долгосрочным инвестором и будет поддерживать проект до 2040 года", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ. Как отмечается в сообщении, из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между восточной и западной частью Якутии около 70% ее населения не имеет связи с "большой землей" 5-6 месяцев в году. Планируется, что с запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 миллионов человек в год. Общая протяженность вантового моста составит 4,6 километра, дорога будет двухполосной с расчетной пропускной способностью 5,3 тысячи автомобилей в сутки. "Новый маршрут "Восточная Сибирь – Мирный – Якутск – Магадан" позволит сэкономить 76 миллиардов рублей за счет снижения логистических издержек и значимо повысит безопасность перевозок", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Стоимость проекта - 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершение строительства запланировано в 2028 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250612/putin-2022518713.html

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россия, мирный, якутск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика