https://ria.ru/20250619/rets-2024004689.html

РЭЦ готов поддержать экспорт БПЛА для сельского хозяйства

РЭЦ готов поддержать экспорт БПЛА для сельского хозяйства - РИА Новости, 19.06.2025

РЭЦ готов поддержать экспорт БПЛА для сельского хозяйства

Россия способна предложить партнерам беспилотные системы для сельского хозяйства, которые уже доказали свою эффективность на российском рынке, об этом на полях... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:01:00+03:00

2025-06-19T18:01:00+03:00

2025-06-19T18:01:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия способна предложить партнерам беспилотные системы для сельского хозяйства, которые уже доказали свою эффективность на российском рынке, об этом на полях ПМЭФ–2025 заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Никита Гусаков."Рост населения, истощение ресурсов и климатические изменения делают традиционное сельское хозяйство недостаточным для обеспечения продовольствия. Инновации в АПК становятся ключом к устойчивому производству. Россия занимает важное место в обеспечении мировой продовольственной безопасности, являясь не только крупнейшим экспортером зерна и удобрений, но и обладая технологичными решениями для отрасли сельского хозяйства. В частности, Россия способна предложить партнерам беспилотные системы для сельского хозяйства, которые уже доказали свою эффективность на российском рынке", - сказал Гусаков на сессии "Новые решения в АПК – ключи к глобальной продовольственной безопасности"."Экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений – ключевые направления для нас. В прошлом году при поддержке инструментов РЭЦ был обеспечен экспорт продукции АПК на сумму $3,3 млрд, что составляет 7–8% от общего объема российского экспорта в этом секторе. Что касается удобрений, с помощью наших мер поддержки был реализован экспорт на почти 2 миллиарда долларов. Однако есть перспективное направление, которое пока используется недостаточно – ИТ-решения, уже доказавшие свою эффективность на российском рынке", - добавил вице-президент РЭЦ."Речь идет о беспилотных системах для сельского хозяйства. Это проверенные технологии, и мы готовы предложить их на внешних рынках, обеспечив поддержку нашим инструментарием", – рассказал ГусаковОн также отметил необходимость наращивать логистические мощности в приоритетных странах и развивать кооперацию с партнерами, в частности, на Африканском континенте и странах Ближнего Востока.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.

https://ria.ru/20250619/badminton-2023997238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика