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В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом - РИА Новости, 19.06.2025
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15:56 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rets-2023948672.html
В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом
В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом - РИА Новости, 19.06.2025
В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом
Российскому бизнесу следует рассматривать Оман не только как перспективный рынок сбыта, но и как возможность для локализации производств и создания совместных... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:56:00+03:00
2025-06-19T15:56:00+03:00
экономика
технологии
россия
оман
ближний восток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российскому бизнесу следует рассматривать Оман не только как перспективный рынок сбыта, но и как возможность для локализации производств и создания совместных предприятий, заявил на полях ПМЭФ–2025 директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра (группа ВЭБ) Антон Цециновский."Мы видим значительные перспективы для дальнейшего расширения ниш сотрудничества в цифровых и информационных технологиях, фармацевтике и косметологии, машиностроении и других. Исходя из регионального значения страны как "окна" для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии мы понимаем, что Оман это не только перспективный рынок сбыта, но и возможность для локализации российских производств на территории султаната и создания совместных российско-оманских проектов", – сказал Цециновский на сессии "Россия – Оман".По его словам, РЭЦ и Российско-оманский деловой совет уже провели среди субъектов РФ отбор проектов, направленных на локализацию в Омане в рамках совместной программы "Фабрика проектов"."Мы увидели высокий интерес среди российских компаний к выстраиванию бизнеса в Омане и надеемся на расширение сотрудничества по этому треку с оманской стороной, тем более что уже сейчас нам известно о некоторых крупных российских проектах, которые находятся на стадии реализации", – добавил Цециновский.Он подчеркнул, что группа РЭЦ готова содействовать укреплению российско-оманского делового сотрудничества с помощью имеющихся инструментов, включая широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг: от страхования сделок до продвижения товаров и услуг за рубежом."Благодаря развитой сети контактов по запросу иностранных партнеров мы можем подобрать надежного поставщика из России, оказать поддержку в переговорном процессе между заинтересованными сторонами, обеспечивая высокий процент выхода на конкретные договоренности и заключение контрактов. Рады, что коллеги из султаната готовы работать в тесном взаимодействии для формирования наиболее перспективных пар контрагентов из России и Омана", – отметил Цециновский.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
https://ria.ru/20250619/rets-2023947328.html
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россия
оман
ближний восток
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экономика, технологии, россия, оман, ближний восток
Экономика, Технологии, Россия, Оман, Ближний Восток
В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом

РЭЦ: Оман - перспективный рынок для локализации российских производств

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Россия - Оман
ПМЭФ-2025. Россия - Оман - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2025. Россия - Оман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российскому бизнесу следует рассматривать Оман не только как перспективный рынок сбыта, но и как возможность для локализации производств и создания совместных предприятий, заявил на полях ПМЭФ–2025 директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра (группа ВЭБ) Антон Цециновский.
"Мы видим значительные перспективы для дальнейшего расширения ниш сотрудничества в цифровых и информационных технологиях, фармацевтике и косметологии, машиностроении и других. Исходя из регионального значения страны как "окна" для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии мы понимаем, что Оман это не только перспективный рынок сбыта, но и возможность для локализации российских производств на территории султаната и создания совместных российско-оманских проектов", – сказал Цециновский на сессии "Россия – Оман".
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По его словам, РЭЦ и Российско-оманский деловой совет уже провели среди субъектов РФ отбор проектов, направленных на локализацию в Омане в рамках совместной программы "Фабрика проектов".
"Мы увидели высокий интерес среди российских компаний к выстраиванию бизнеса в Омане и надеемся на расширение сотрудничества по этому треку с оманской стороной, тем более что уже сейчас нам известно о некоторых крупных российских проектах, которые находятся на стадии реализации", – добавил Цециновский.
Он подчеркнул, что группа РЭЦ готова содействовать укреплению российско-оманского делового сотрудничества с помощью имеющихся инструментов, включая широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг: от страхования сделок до продвижения товаров и услуг за рубежом.
"Благодаря развитой сети контактов по запросу иностранных партнеров мы можем подобрать надежного поставщика из России, оказать поддержку в переговорном процессе между заинтересованными сторонами, обеспечивая высокий процент выхода на конкретные договоренности и заключение контрактов. Рады, что коллеги из султаната готовы работать в тесном взаимодействии для формирования наиболее перспективных пар контрагентов из России и Омана", – отметил Цециновский.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
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