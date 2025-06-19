https://ria.ru/20250619/rets-2023948672.html

В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом

В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом - РИА Новости, 19.06.2025

В РЭЦ российскому бизнесу порекомендовали расширять сотрудничество с Оманом

Российскому бизнесу следует рассматривать Оман не только как перспективный рынок сбыта, но и как возможность для локализации производств и создания совместных... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:56:00+03:00

2025-06-19T15:56:00+03:00

2025-06-19T15:56:00+03:00

экономика

технологии

россия

оман

ближний восток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российскому бизнесу следует рассматривать Оман не только как перспективный рынок сбыта, но и как возможность для локализации производств и создания совместных предприятий, заявил на полях ПМЭФ–2025 директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра (группа ВЭБ) Антон Цециновский."Мы видим значительные перспективы для дальнейшего расширения ниш сотрудничества в цифровых и информационных технологиях, фармацевтике и косметологии, машиностроении и других. Исходя из регионального значения страны как "окна" для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии мы понимаем, что Оман это не только перспективный рынок сбыта, но и возможность для локализации российских производств на территории султаната и создания совместных российско-оманских проектов", – сказал Цециновский на сессии "Россия – Оман".По его словам, РЭЦ и Российско-оманский деловой совет уже провели среди субъектов РФ отбор проектов, направленных на локализацию в Омане в рамках совместной программы "Фабрика проектов"."Мы увидели высокий интерес среди российских компаний к выстраиванию бизнеса в Омане и надеемся на расширение сотрудничества по этому треку с оманской стороной, тем более что уже сейчас нам известно о некоторых крупных российских проектах, которые находятся на стадии реализации", – добавил Цециновский.Он подчеркнул, что группа РЭЦ готова содействовать укреплению российско-оманского делового сотрудничества с помощью имеющихся инструментов, включая широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг: от страхования сделок до продвижения товаров и услуг за рубежом."Благодаря развитой сети контактов по запросу иностранных партнеров мы можем подобрать надежного поставщика из России, оказать поддержку в переговорном процессе между заинтересованными сторонами, обеспечивая высокий процент выхода на конкретные договоренности и заключение контрактов. Рады, что коллеги из султаната готовы работать в тесном взаимодействии для формирования наиболее перспективных пар контрагентов из России и Омана", – отметил Цециновский.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.

https://ria.ru/20250619/rets-2023947328.html

https://ria.ru/20250619/rets-2023870209.html

россия

оман

ближний восток

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экономика, технологии, россия, оман, ближний восток