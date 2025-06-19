https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023834069.html

Решетников оценил вероятность рецессии в России

Решетников оценил вероятность рецессии в России - РИА Новости, 19.06.2025

Решетников оценил вероятность рецессии в России

Министр экономического развития Максим Решетников полагает, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:19:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников полагает, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Ранее в четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ Решетников сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. "Речь идет не о математически (рецессии - ред.), я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся. Но по ощущениям бизнеса, по реакции, и банки это показывают, и ухудшение финансового состояния (компаний - ред.) - и мы в рамках подкомиссии мониторим ситуацию и видим, что число предприятий в зоне риска увеличивается", - сказал Решетников журналистам, комментируя свои слова о рецессии. Он подчеркнул, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики. "Мы будем делать оценку в августе, когда значительная часть решений будет уже понятна и будет понятно влияние ранее принятых решений", - добавил Решетников на вопрос о том, сохраняет ли министерство свой прогноз роста ВВП в этом году. Прогноз Минэкономразвития на 2025 год предполагает рост экономики на 2,5%.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023806112.html

https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805797.html

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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников