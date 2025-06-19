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Решетников оценил вероятность рецессии в России - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:19 19.06.2025 (обновлено: 11:55 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023834069.html
Решетников оценил вероятность рецессии в России
Решетников оценил вероятность рецессии в России - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников оценил вероятность рецессии в России
Министр экономического развития Максим Решетников полагает, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:19:00+03:00
2025-06-19T11:55:00+03:00
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экономика
цены на нефть
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников полагает, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Ранее в четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ Решетников сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. "Речь идет не о математически (рецессии - ред.), я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся. Но по ощущениям бизнеса, по реакции, и банки это показывают, и ухудшение финансового состояния (компаний - ред.) - и мы в рамках подкомиссии мониторим ситуацию и видим, что число предприятий в зоне риска увеличивается", - сказал Решетников журналистам, комментируя свои слова о рецессии. Он подчеркнул, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики. "Мы будем делать оценку в августе, когда значительная часть решений будет уже понятна и будет понятно влияние ранее принятых решений", - добавил Решетников на вопрос о том, сохраняет ли министерство свой прогноз роста ВВП в этом году. Прогноз Минэкономразвития на 2025 год предполагает рост экономики на 2,5%.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023806112.html
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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников
Решетников оценил вероятность рецессии в России

Решетников: Россия не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников полагает, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно.
Ранее в четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ Решетников сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность
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"Речь идет не о математически (рецессии - ред.), я думаю, если все будет правильно сделано, с этим не столкнемся. Но по ощущениям бизнеса, по реакции, и банки это показывают, и ухудшение финансового состояния (компаний - ред.) - и мы в рамках подкомиссии мониторим ситуацию и видим, что число предприятий в зоне риска увеличивается", - сказал Решетников журналистам, комментируя свои слова о рецессии.
Он подчеркнул, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики.
"Мы будем делать оценку в августе, когда значительная часть решений будет уже понятна и будет понятно влияние ранее принятых решений", - добавил Решетников на вопрос о том, сохраняет ли министерство свой прогноз роста ВВП в этом году. Прогноз Минэкономразвития на 2025 год предполагает рост экономики на 2,5%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМаксим Решетников
 
 
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