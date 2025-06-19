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В РАНХиГС рассказали о повышении пенсий работающих пенсионеров
В РАНХиГС рассказали о повышении пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 19.06.2025
В РАНХиГС рассказали о повышении пенсий работающих пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров России будет пересчитана с учетом трудового стажа и выплаченных работодателем страховых взносов за прошедший год, благодаря чему... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:10:00+03:00
2025-06-19T03:10:00+03:00
2025-06-19T03:10:00+03:00
общество
россия
виктор ляшок
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пенсия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пенсия работающих пенсионеров России будет пересчитана с учетом трудового стажа и выплаченных работодателем страховых взносов за прошедший год, благодаря чему увеличится количество пенсионных баллов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров. Будут учтены трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов", - сказал Ляшок. Он подчеркнул, что при этом размер повышения будет ограниченным – максимальный прирост может составить всего 437 рублей.
https://ria.ru/20250428/pensiya-2013748103.html
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общество, россия, виктор ляшок, пенсии, пенсия, пенсионеры
Общество, Россия, Виктор Ляшок, Пенсии, Пенсия, Пенсионеры
В РАНХиГС рассказали о повышении пенсий работающих пенсионеров
Сотрудник РАНХиГС Ляшок: с 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров