Путин оценил декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии
Путин: декларация РФ и Индонезии ставит задачи по развитию связей в торговле
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Декларация о стратегическом партнерстве России и Индонезии содержит серьезные задачи по развитию связей двух стран, прежде всего в торговле и экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин и президент Индонезии Прабово Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. По итогам встречи лидеры приняли декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Российский лидер отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.
"В утвержденной нами с господином президентом по итогам переговоров декларации о стратегическом партнерстве поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему развитию российско-индонезийских связей на самых разных направлениях, и прежде всего в торговле и экономике", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что, помимо этого, стороны подписали ряд межправительственных соглашений и межведомственных договоренностей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.