https://ria.ru/20250619/putin-2024011878.html

Путин оценил декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии

Путин оценил декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин оценил декларацию о стратегическом партнерстве России и Индонезии

Декларация о стратегическом партнерстве России и Индонезии содержит серьезные задачи по развитию связей двух стран, прежде всего в торговле и экономике, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:21:00+03:00

2025-06-19T18:21:00+03:00

2025-06-19T18:21:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Декларация о стратегическом партнерстве России и Индонезии содержит серьезные задачи по развитию связей двух стран, прежде всего в торговле и экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. В четверг Путин и президент Индонезии Прабово Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. По итогам встречи лидеры приняли декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Российский лидер отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025. "В утвержденной нами с господином президентом по итогам переговоров декларации о стратегическом партнерстве поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему развитию российско-индонезийских связей на самых разных направлениях, и прежде всего в торговле и экономике", - сказал Путин. Российский лидер добавил, что, помимо этого, стороны подписали ряд межправительственных соглашений и межведомственных договоренностей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023998552.html

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россия, индонезия, стрельна, владимир путин, прабово субианто, в мире