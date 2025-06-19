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Путин оценил создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией - РИА Новости, 19.06.2025
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17:39 19.06.2025 (обновлено: 17:51 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023993854.html
Путин оценил создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией
Путин оценил создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией - РИА Новости, 19.06.2025
Путин оценил создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией
Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для активизации торговли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:39:00+03:00
2025-06-19T17:51:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
индонезия
россия
прабово субианто
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для активизации торговли, заявил президент РФ Владимир Путин."Новые перспективы для активизации взаимной торговли, безусловно, откроются после создания зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", - сказал он по итогам российско-индонезийских переговоров.Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евразийский экономический союз, экономика, индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин
Евразийский экономический союз, Экономика, Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин
Путин оценил создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией

Путин: зона свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для активизации торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые перспективы для активизации взаимной торговли, безусловно, откроются после создания зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", - сказал он по итогам российско-индонезийских переговоров.
Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин обсудил с президентом Индонезии основные темы международной повестки
17:35
 
Евразийский экономический союзЭкономикаИндонезияРоссияПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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