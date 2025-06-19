https://ria.ru/20250619/putin-2023993529.html

Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях

Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях - РИА Новости, 19.06.2025

Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях

Россия готова сотрудничать с Индонезией во многих наукоемких отраслях, например, в космосе, цифровизации, искусственном интеллекте, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:38:00+03:00

2025-06-19T17:38:00+03:00

2025-06-19T17:47:00+03:00

индонезия

россия

пмэф-2025

технологии

владимир путин

прабово субианто

в мире

ии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983041_59:67:1426:836_1920x0_80_0_0_50803890b58dc08e4af0fb3f4331fc9b.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Индонезией во многих наукоемких отраслях, например, в космосе, цифровизации, искусственном интеллекте, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин и президент Индонезии Прабово Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, россия, технологии, владимир путин, прабово субианто, в мире, ии, искусственный интеллект (ии), космос - риа наука, экономика