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Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:38 19.06.2025 (обновлено: 17:47 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023993529.html
Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях
Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях - РИА Новости, 19.06.2025
Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях
Россия готова сотрудничать с Индонезией во многих наукоемких отраслях, например, в космосе, цифровизации, искусственном интеллекте, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:38:00+03:00
2025-06-19T17:47:00+03:00
индонезия
россия
пмэф-2025
технологии
владимир путин
прабово субианто
в мире
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Индонезией во многих наукоемких отраслях, например, в космосе, цифровизации, искусственном интеллекте, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин и президент Индонезии Прабово Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.&quot;Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта&quot;, - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html
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индонезия, россия, технологии, владимир путин, прабово субианто, в мире, ии, искусственный интеллект (ии), космос - риа наука, экономика
Индонезия, Россия, ПМЭФ-2025, Технологии, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Космос - РИА Наука, Экономика
Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях

Путин: Россия готова сотрудничать с Индонезией в космосе, ИИ и цифровизации

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Индонезией во многих наукоемких отраслях, например, в космосе, цифровизации, искусственном интеллекте, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин и президент Индонезии Прабово Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.
«

"Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта", - сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Главные высказывания Путина в первый день ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ
14:50
 
ПМЭФ-2025ИндонезияРоссияТехнологииВладимир ПутинПрабово СубиантоВ миреИИИскусственный интеллект (ИИ)Космос - РИА НаукаЭкономика
 
 
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