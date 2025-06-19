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Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях
Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях - РИА Новости, 19.06.2025
Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях
Россия готова сотрудничать с Индонезией во многих наукоемких отраслях, например, в космосе, цифровизации, искусственном интеллекте, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:38:00+03:00
2025-06-19T17:38:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Индонезией во многих наукоемких отраслях, например, в космосе, цифровизации, искусственном интеллекте, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин и президент Индонезии Прабово Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Индонезия, Россия, ПМЭФ-2025, Технологии, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Космос - РИА Наука, Экономика
Путин выразил готовность сотрудничать с Индонезией в наукоемких областях
Путин: Россия готова сотрудничать с Индонезией в космосе, ИИ и цифровизации