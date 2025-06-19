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Путин оценил товарооборот России и Индонезии
Путин оценил товарооборот России и Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин оценил товарооборот России и Индонезии
Товарооборот России и Индонезии за первые четыре месяца этого года увеличился на 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:34:00+03:00
2025-06-19T17:34:00+03:00
2025-06-19T17:48:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии за первые четыре месяца этого года увеличился на 40%, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."За первые четыре месяца текущего года увеличился (товарооборот - ред.) сразу еще на 40%", - сказал российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, индонезия, владимир путин, в мире, экономика, товарооборот, импорт, экспорт
Россия, Индонезия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире, Экономика, товарооборот, Импорт, Экспорт
Путин оценил товарооборот России и Индонезии
Путин: товарооборот России и Индонезии увеличился на 40 процентов