https://ria.ru/20250619/putin-2023991490.html

Путин оценил товарооборот России и Индонезии

Путин оценил товарооборот России и Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин оценил товарооборот России и Индонезии

Товарооборот России и Индонезии за первые четыре месяца этого года увеличился на 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:34:00+03:00

2025-06-19T17:34:00+03:00

2025-06-19T17:48:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии за первые четыре месяца этого года увеличился на 40%, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."За первые четыре месяца текущего года увеличился (товарооборот - ред.) сразу еще на 40%", - сказал российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, индонезия, владимир путин, в мире, экономика, товарооборот, импорт, экспорт