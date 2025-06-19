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Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:31 19.06.2025 (обновлено: 17:52 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023988748.html
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:31:00+03:00
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индонезия
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СТРЕЛЬНА, 19 июня - РИА Новости. Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому, заявил президент России Владимир Путин."Россия всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Рады, что с первого января Индонезия вступила в эти права", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
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россия, индонезия, брикс, владимир путин, в мире
Россия, Индонезия, БРИКС, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин

Путин: Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС и способствовала ему

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июня - РИА Новости. Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Рады, что с первого января Индонезия вступила в эти права", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025РоссияИндонезияБРИКСВладимир ПутинВ мире
 
 
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