https://ria.ru/20250619/putin-2023988748.html

Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин

Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин

Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:31:00+03:00

2025-06-19T17:31:00+03:00

2025-06-19T17:52:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июня - РИА Новости. Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому, заявил президент России Владимир Путин."Россия всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Рады, что с первого января Индонезия вступила в эти права", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

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2025

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россия, индонезия, брикс, владимир путин, в мире