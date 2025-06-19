https://ria.ru/20250619/putin-2023988748.html
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:31:00+03:00
2025-06-19T17:31:00+03:00
2025-06-19T17:52:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июня - РИА Новости. Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, Москва всячески способствовала этому, заявил президент России Владимир Путин."Россия всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Рады, что с первого января Индонезия вступила в эти права", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.
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Россия, Индонезия, БРИКС, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС, заявил Путин
Путин: Россия рада вступлению Индонезии в БРИКС и способствовала ему