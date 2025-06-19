https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ
Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:50:00+03:00
2025-06-19T14:50:00+03:00
2025-06-19T14:50:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023914931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ab42b4bf406e0b6e5a31d0320acb65a.jpg
Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные вопросы, прежде всего касающиеся международной политики.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023914931_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f1d12bc363f7b57540ce54ee19c1802.jpg
Главные высказывания Путина в первый день ПМЭФ-2025
18 июня в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный Международный экономический форум. Представляем главные заявления российского президента в рамках первого дня мероприятия.
2025-06-19T14:50
true
PT6M55S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео, видео
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Видео
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ
Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные вопросы, прежде всего касающиеся международной политики.
2025-06-19T14:50
true
PT6M55S
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ
Читать ria.ru в
Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные вопросы, прежде всего касающиеся международной политики.