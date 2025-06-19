https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ

"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ

Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:50:00+03:00

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пмэф-2025

владимир путин

видео

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Владимир Путин встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные вопросы, прежде всего касающиеся международной политики.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

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Главные высказывания Путина в первый день ПМЭФ-2025 18 июня в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный Международный экономический форум. Представляем главные заявления российского президента в рамках первого дня мероприятия. 2025-06-19T14:50 true PT6M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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