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Путин назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:34 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023913590.html
Путин назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ
Путин назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ
Президент России Владимир Путин назвал президента Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ в этом году. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:34:00+03:00
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пмэф-2025
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ в этом году. В четверг Путин проводит встречу с Прабово Субианто, который находится в РФ с официальным визитом. В ходе беседы российский лидер отметил, что они вместе с президентом Индонезии в пятницу примут участие в пленарной сессии ПМЭФ. "И Вы у нас там главный гость", - сказал Путин. Кроме того, глава государства назвал ПМЭФ хорошей площадкой, которая функционирует в течение многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/indonezija-2023910017.html
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россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ

Путин назвал президента Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ в этом году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ в этом году.
В четверг Путин проводит встречу с Прабово Субианто, который находится в РФ с официальным визитом. В ходе беседы российский лидер отметил, что они вместе с президентом Индонезии в пятницу примут участие в пленарной сессии ПМЭФ.
"И Вы у нас там главный гость", - сказал Путин.
Кроме того, глава государства назвал ПМЭФ хорошей площадкой, которая функционирует в течение многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияИндонезияВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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