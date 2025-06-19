https://ria.ru/20250619/putin-2023874625.html
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики - РИА Новости, 19.06.2025
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики
Владимир Путин расскажет на пленарной сессии ПМЭФ о будущем российской экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям". РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:02:00+03:00
2025-06-19T13:02:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин расскажет на пленарной сессии ПМЭФ о будущем российской экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям".Подробности:"Большая часть всех совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме, и это всегда совещания, где высказываются разные, порой альтернативные точки зрения, где аргументированно, но корректно ведутся очень жаркие споры".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
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владимир путин, дмитрий песков, экономика
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики
Песков: Путин на пленарной сессии ПМЭФ оценит развитие экономики