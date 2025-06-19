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Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:02 19.06.2025 (обновлено: 13:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023874625.html
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики - РИА Новости, 19.06.2025
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики
Владимир Путин расскажет на пленарной сессии ПМЭФ о будущем российской экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям". РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:02:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин расскажет на пленарной сессии ПМЭФ о будущем российской экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям".Подробности:"Большая часть всех совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме, и это всегда совещания, где высказываются разные, порой альтернативные точки зрения, где аргументированно, но корректно ведутся очень жаркие споры".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
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владимир путин, дмитрий песков, экономика
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики

Песков: Путин на пленарной сессии ПМЭФ оценит развитие экономики

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин расскажет на пленарной сессии ПМЭФ о будущем российской экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям".
Подробности:
  • выступление главы государства в пятницу будет объемным;
  • Путин даст оценку нынешнему этапу развития экономики;
  • также он озвучит ее перспективы и основные направления роста;
  • вероятно, речь пойдет и о ключевой ставке;
  • президент вряд ли поставит точку в дискуссии о новых путях развития экономики:
«
"Большая часть всех совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме, и это всегда совещания, где высказываются разные, порой альтернативные точки зрения, где аргументированно, но корректно ведутся очень жаркие споры".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели
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ПМЭФ-2025Владимир ПутинДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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