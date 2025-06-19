https://ria.ru/20250619/putin-2023874625.html

Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики

Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики - РИА Новости, 19.06.2025

Президент расскажет на ПМЭФ о будущем российской экономики

Владимир Путин расскажет на пленарной сессии ПМЭФ о будущем российской экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям". РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:02:00+03:00

2025-06-19T13:02:00+03:00

2025-06-19T13:31:00+03:00

пмэф-2025

владимир путин

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин расскажет на пленарной сессии ПМЭФ о будущем российской экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям".Подробности:"Большая часть всех совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме, и это всегда совещания, где высказываются разные, порой альтернативные точки зрения, где аргументированно, но корректно ведутся очень жаркие споры".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html

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2025

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владимир путин, дмитрий песков, экономика