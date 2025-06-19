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Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:22 19.06.2025 (обновлено: 12:33 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023860287.html
Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков
Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценку нынешнему этапу... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:22:00+03:00
2025-06-19T12:33:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценку нынешнему этапу развития экономики РФ и озвучит ее перспективы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума."Это будет выступление (Путина), где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика с точки зрения президента должна развиваться", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
https://ria.ru/20250618/putin-2023611203.html
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков

Песков: Путин на пленарной сессии на ПМЭФ оценит экономическое развитие России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценку нынешнему этапу развития экономики РФ и озвучит ее перспективы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Это будет выступление (Путина), где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика с точки зрения президента должна развиваться", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики
Вчера, 15:47
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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