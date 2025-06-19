https://ria.ru/20250619/putin-2023860287.html

Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков

Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Путин на ПМЭФ оценит экономическое развитие страны, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценку нынешнему этапу... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценку нынешнему этапу развития экономики РФ и озвучит ее перспективы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума."Это будет выступление (Путина), где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика с точки зрения президента должна развиваться", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.

https://ria.ru/20250618/putin-2023611203.html

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экономика, россия, владимир путин