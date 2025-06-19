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Совместные заявления Путина и президента Индонезии Субианто. Трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
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17:17 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023857055.html
Совместные заявления Путина и президента Индонезии Субианто. Трансляция
Совместные заявления Путина и президента Индонезии Субианто. Трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Совместные заявления Путина и президента Индонезии Субианто. Трансляция
Cовместные заявления главы России Владимира Путина и президента Республики Индонезия Прабово Субианто для СМИ. РИА Новости, 19.06.2025
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владимир путин
прабово субианто
индонезия
россия
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Cовместные заявления главы России Владимира Путина и президента Республики Индонезия Прабово Субианто для СМИ.
индонезия
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LIVE: Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 2
LIVE: Международная программа ПМЭФ в Санкт-Петербурге – День 2
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владимир путин, прабово субианто, индонезия, россия, видео
Владимир Путин, Прабово Субианто, Индонезия, Россия
Совместные заявления Путина и президента Индонезии Субианто. Трансляция
Cовместные заявления главы России Владимира Путина и президента Республики Индонезия Прабово Субианто для СМИ.
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Совместные заявления Путина и президента Индонезии Субианто. Трансляция

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Cовместные заявления главы России Владимира Путина и президента Республики Индонезия Прабово Субианто для СМИ.
 
Владимир ПутинПрабово СубиантоИндонезияРоссия
 
 
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