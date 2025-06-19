https://ria.ru/20250619/putin-2023825152.html

Путин высоко ценит готовность Трампа помогать урегулированию на Украине

Путин высоко ценит готовность Трампа помогать урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Путин высоко ценит готовность Трампа помогать урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность американского лидера Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность американского лидера Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, президент Путин очень высоко ценим готовность Трампа помогать в регулировании этого конфликта. И усилия, которые прикладывает он лично и члены его команды. Это очень важно", - сказал он в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.

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россия, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков