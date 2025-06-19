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Глава индонезийского СМИ рассказал, что гордится встречей с Путиным - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:29 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023813471.html
Глава индонезийского СМИ рассказал, что гордится встречей с Путиным
Глава индонезийского СМИ рассказал, что гордится встречей с Путиным - РИА Новости, 19.06.2025
Глава индонезийского СМИ рассказал, что гордится встречей с Путиным
Глава национального индонезийского новостного агентства ANTARA Ахмад Мунир заявил, что гордится предоставленной ему возможностью встретиться с президентом РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:29:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Глава национального индонезийского новостного агентства ANTARA Ахмад Мунир заявил, что гордится предоставленной ему возможностью встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В среду Ахмад Мунир принял участие во встрече российского президента с руководителями мировых информационных агентств. "Диалог был динамичен и продуктивен. Мы получили довольно много информации от президента Путина, особенно по вопросу России и Украины и другой геополитике", - отметил Ахмад Мунир по итогам встречи. Генеральный директор агентства добавил, что вчерашняя встреча была "частью усилий президента Путина по передаче позиции своего правительства по геополитическим событиям". "Ахмад Мунир заявил президенту Путину, что ANTARA гордится тем, что имеет честь встретиться с президентом Путиным и что момент этой встречи совпадает с присутствием президента Индонезии Прабово Субианто в России. Он передал президенту Путину, что у президента Прабово есть желание расширить сотрудничества между Индонезией и Россией", - отмечается в сообщении ANTARA.
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в мире, россия, индонезия, украина, владимир путин, прабово субианто
ПМЭФ-2025, В мире, Россия, Индонезия, Украина, Владимир Путин, Прабово Субианто
Глава индонезийского СМИ рассказал, что гордится встречей с Путиным

Глава новостного агентства ANTARA Мунир гордится встречей с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
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ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Глава национального индонезийского новостного агентства ANTARA Ахмад Мунир заявил, что гордится предоставленной ему возможностью встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
В среду Ахмад Мунир принял участие во встрече российского президента с руководителями мировых информационных агентств.
"Диалог был динамичен и продуктивен. Мы получили довольно много информации от президента Путина, особенно по вопросу России и Украины и другой геополитике", - отметил Ахмад Мунир по итогам встречи.
Генеральный директор агентства добавил, что вчерашняя встреча была "частью усилий президента Путина по передаче позиции своего правительства по геополитическим событиям".
"Ахмад Мунир заявил президенту Путину, что ANTARA гордится тем, что имеет честь встретиться с президентом Путиным и что момент этой встречи совпадает с присутствием президента Индонезии Прабово Субианто в России. Он передал президенту Путину, что у президента Прабово есть желание расширить сотрудничества между Индонезией и Россией", - отмечается в сообщении ANTARA.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
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ПМЭФ-2025В миреРоссияИндонезияУкраинаВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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