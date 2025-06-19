Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:20 19.06.2025 (обновлено: 10:28 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023810577.html
Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире
Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана подчеркнул,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:20:00+03:00
2025-06-19T10:28:00+03:00
владимир путин
в мире
пмэф-2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана подчеркнул, что в настоящее время объективная информация востребована для доверия и взаимопонимания между странами, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.Путин отметил, что столь представительная встреча руководителей ведущих российских и зарубежных СМИ проходит "на полях" ПМЭФ, а в её повестке широкий круг актуальных профессиональных тем, значимых для мировой политики, экономики и гуманитарной сферы."Подчеркну: сегодня объективная, своевременная информация в высшей степени востребована для укрепления доверия и взаимопонимания между странами и народами. Ваше крупнейшее на планете объединение информагентств уже на протяжении многих лет создаёт значительную часть глобального новостного потока, пользуется вниманием многомиллионной аудитории. Такое влияние и авторитет прямо отражают результаты тех усилий, которые вы направляете на продвижение высоких стандартов честной журналистики и консолидацию регионального медиасообщества", - говорится в послании.Российский лидер выразил уверенность, что в ходе мероприятия пройдут конструктивные, содержательные дискуссии, а также будут намечены перспективные совместные проекты, которые послужат развитию взаимовыгодного международного сотрудничества. Он также пожелал участникам плодотворной работы, творческих успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250618/putin-2023725580.html
https://ria.ru/20250618/putin-2023725394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, ПМЭФ-2025, Россия
Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире

Путин: объективная информация востребована для взаимодействия между странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана подчеркнул, что в настоящее время объективная информация востребована для доверия и взаимопонимания между странами, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
Путин отметил, что столь представительная встреча руководителей ведущих российских и зарубежных СМИ проходит "на полях" ПМЭФ, а в её повестке широкий круг актуальных профессиональных тем, значимых для мировой политики, экономики и гуманитарной сферы.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин рассказал о целях работы ПМЭФ
Вчера, 23:41
"Подчеркну: сегодня объективная, своевременная информация в высшей степени востребована для укрепления доверия и взаимопонимания между странами и народами. Ваше крупнейшее на планете объединение информагентств уже на протяжении многих лет создаёт значительную часть глобального новостного потока, пользуется вниманием многомиллионной аудитории. Такое влияние и авторитет прямо отражают результаты тех усилий, которые вы направляете на продвижение высоких стандартов честной журналистики и консолидацию регионального медиасообщества", - говорится в послании.
Российский лидер выразил уверенность, что в ходе мероприятия пройдут конструктивные, содержательные дискуссии, а также будут намечены перспективные совместные проекты, которые послужат развитию взаимовыгодного международного сотрудничества. Он также пожелал участникам плодотворной работы, творческих успехов и всего наилучшего.
Путин: Все больше и больше партнеров РФ приезжает на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин отметил рост количества приезжающих на ПМЭФ участников
Вчера, 23:40
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала