https://ria.ru/20250619/putin-2023810577.html

Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире

Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана подчеркнул,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:20:00+03:00

2025-06-19T10:20:00+03:00

2025-06-19T10:28:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана подчеркнул, что в настоящее время объективная информация востребована для доверия и взаимопонимания между странами, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.Путин отметил, что столь представительная встреча руководителей ведущих российских и зарубежных СМИ проходит "на полях" ПМЭФ, а в её повестке широкий круг актуальных профессиональных тем, значимых для мировой политики, экономики и гуманитарной сферы."Подчеркну: сегодня объективная, своевременная информация в высшей степени востребована для укрепления доверия и взаимопонимания между странами и народами. Ваше крупнейшее на планете объединение информагентств уже на протяжении многих лет создаёт значительную часть глобального новостного потока, пользуется вниманием многомиллионной аудитории. Такое влияние и авторитет прямо отражают результаты тех усилий, которые вы направляете на продвижение высоких стандартов честной журналистики и консолидацию регионального медиасообщества", - говорится в послании.Российский лидер выразил уверенность, что в ходе мероприятия пройдут конструктивные, содержательные дискуссии, а также будут намечены перспективные совместные проекты, которые послужат развитию взаимовыгодного международного сотрудничества. Он также пожелал участникам плодотворной работы, творческих успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20250618/putin-2023725580.html

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владимир путин, в мире, россия