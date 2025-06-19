Путин рассказал о востребованности объективной информации в мире
Путин: объективная информация востребована для взаимодействия между странами
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана подчеркнул, что в настоящее время объективная информация востребована для доверия и взаимопонимания между странами, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
Путин отметил, что столь представительная встреча руководителей ведущих российских и зарубежных СМИ проходит "на полях" ПМЭФ, а в её повестке широкий круг актуальных профессиональных тем, значимых для мировой политики, экономики и гуманитарной сферы.
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"Подчеркну: сегодня объективная, своевременная информация в высшей степени востребована для укрепления доверия и взаимопонимания между странами и народами. Ваше крупнейшее на планете объединение информагентств уже на протяжении многих лет создаёт значительную часть глобального новостного потока, пользуется вниманием многомиллионной аудитории. Такое влияние и авторитет прямо отражают результаты тех усилий, которые вы направляете на продвижение высоких стандартов честной журналистики и консолидацию регионального медиасообщества", - говорится в послании.
Российский лидер выразил уверенность, что в ходе мероприятия пройдут конструктивные, содержательные дискуссии, а также будут намечены перспективные совместные проекты, которые послужат развитию взаимовыгодного международного сотрудничества. Он также пожелал участникам плодотворной работы, творческих успехов и всего наилучшего.