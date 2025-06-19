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Путин предложил руководителям информагентств "взять до второй октавы" - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
05:28 19.06.2025 (обновлено: 06:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023771972.html
Путин предложил руководителям информагентств "взять до второй октавы"
Путин предложил руководителям информагентств "взять до второй октавы" - РИА Новости, 19.06.2025
Путин предложил руководителям информагентств "взять до второй октавы"
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств предложил ввиду позднего времени не мучить друг друга, а позволить... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:28:00+03:00
2025-06-19T06:30:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств предложил ввиду позднего времени не мучить друг друга, а позволить каждому из участников "взять до второй октавы" и дать возможность хорошо выступить. В среду вечером Путин на полях ПМЭФ проводит встречу с главами международных информагентств. Беседа началась за полчаса до полуночи, около 23.30. Встреча проходит в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. До начала общения Путин вместе с руководителями иностранных СМИ послушали концерт. "Мы послушали небольшой, но очень хороший концерт, хорошего качества. Время уже позднее. У нас хорошее настроение. Не будем друг друга мучить, позволим каждому из нас взять до второй октавы, как говорят специалисты, это для теноров очень хороший показатель. Позволим хорошо выступить друг другу и пойдемте отдыхать. У вас еще будет много работы и завтра, и послезавтра", - сказал Путин, начиная беседу с главами информагентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/efe-2023763497.html
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Путин на встрече с главами международных информагентств призвал всех хорошо выступить
Путин на встрече с главами международных информагентств призвал всех хорошо выступить и идти отдыхать.
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россия, владимир путин, общество
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин предложил руководителям информагентств "взять до второй октавы"

Путин: не будем мучить друг друга, позволим каждому хорошо выступить

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств предложил ввиду позднего времени не мучить друг друга, а позволить каждому из участников "взять до второй октавы" и дать возможность хорошо выступить.
В среду вечером Путин на полях ПМЭФ проводит встречу с главами международных информагентств. Беседа началась за полчаса до полуночи, около 23.30. Встреча проходит в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. До начала общения Путин вместе с руководителями иностранных СМИ послушали концерт.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Журналист рассказал об интересе Запада к заявлениям Путина
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"Мы послушали небольшой, но очень хороший концерт, хорошего качества. Время уже позднее. У нас хорошее настроение. Не будем друг друга мучить, позволим каждому из нас взять до второй октавы, как говорят специалисты, это для теноров очень хороший показатель. Позволим хорошо выступить друг другу и пойдемте отдыхать. У вас еще будет много работы и завтра, и послезавтра", - сказал Путин, начиная беседу с главами информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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