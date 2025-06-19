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Путин заявил, что договор от Украины должны подписывать легитимные власти - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023764046.html
Путин заявил, что договор от Украины должны подписывать легитимные власти
Путин заявил, что договор от Украины должны подписывать легитимные власти - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что договор от Украины должны подписывать легитимные власти
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:36:00+03:00
2025-06-19T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей. "Нам всё равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но, если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе это, знаете, придет следующий и выбросит это всё в помойку, но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем. Я не отказываюсь от этого, но должна быть проделана большая работа", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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политика, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин заявил, что договор от Украины должны подписывать легитимные власти

Путин о переговорах с Украиной: документы должна подписывать легитимная власть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей.
"Нам всё равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но, если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе это, знаете, придет следующий и выбросит это всё в помойку, но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем. Я не отказываюсь от этого, но должна быть проделана большая работа", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин призвал найти решение конфликта на Украине
03:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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