https://ria.ru/20250619/putin-2023762801.html
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира - РИА Новости, 19.06.2025
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:29:00+03:00
2025-06-19T03:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Вы знаете, мы все время раньше слышали: "Надо жить по правилам". По каким правилам? Ну какое же это правило, когда три государства - Франция, Германия, Польша - приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем? ...А через несколько дней оппозиция совершила госпереворот - и никто даже не чихнул! Как будто ничего не происходило!" - сказал российский лидер. Путин отметил, что Запад придумывает те самые "правила" для других, однако сам действует, как хочет. "Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Кто ж так будет жить по таким правилам?" - возмутился глава государства. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023760733.html
https://ria.ru/20250619/zapad-2023739827.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, франция, германия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Франция, Германия, Владимир Путин
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил миру и нарушение договоренностей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны.
Путин
проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Вы знаете, мы все время раньше слышали: "Надо жить по правилам". По каким правилам? Ну какое же это правило, когда три государства - Франция
, Германия
, Польша
- приехали в Киев
и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем? ...А через несколько дней оппозиция совершила госпереворот - и никто даже не чихнул! Как будто ничего не происходило!" - сказал российский лидер.
Путин отметил, что Запад придумывает те самые "правила" для других, однако сам действует, как хочет.
"Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Кто ж так будет жить по таким правилам?" - возмутился глава государства.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.