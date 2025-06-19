https://ria.ru/20250619/putin-2023762801.html

Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира

Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира - РИА Новости, 19.06.2025

Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:29:00+03:00

2025-06-19T03:29:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Вы знаете, мы все время раньше слышали: "Надо жить по правилам". По каким правилам? Ну какое же это правило, когда три государства - Франция, Германия, Польша - приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем? ...А через несколько дней оппозиция совершила госпереворот - и никто даже не чихнул! Как будто ничего не происходило!" - сказал российский лидер. Путин отметил, что Запад придумывает те самые "правила" для других, однако сам действует, как хочет. "Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Кто ж так будет жить по таким правилам?" - возмутился глава государства. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023760733.html

https://ria.ru/20250619/zapad-2023739827.html

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россия, франция, германия, владимир путин