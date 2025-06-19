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Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:29 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023762801.html
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира - РИА Новости, 19.06.2025
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:29:00+03:00
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Вы знаете, мы все время раньше слышали: "Надо жить по правилам". По каким правилам? Ну какое же это правило, когда три государства - Франция, Германия, Польша - приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем? ...А через несколько дней оппозиция совершила госпереворот - и никто даже не чихнул! Как будто ничего не происходило!" - сказал российский лидер. Путин отметил, что Запад придумывает те самые "правила" для других, однако сам действует, как хочет. "Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Кто ж так будет жить по таким правилам?" - возмутился глава государства. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023760733.html
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россия, франция, германия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Франция, Германия, Владимир Путин
Путин раскритиковал Запад за навязывание правил для всего мира

Путин раскритиковал Запад за навязывание правил миру и нарушение договоренностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о реакции Запада на госпереворот на Украине
03:15
"Вы знаете, мы все время раньше слышали: "Надо жить по правилам". По каким правилам? Ну какое же это правило, когда три государства - Франция, Германия, Польша - приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем? ...А через несколько дней оппозиция совершила госпереворот - и никто даже не чихнул! Как будто ничего не происходило!" - сказал российский лидер.
Путин отметил, что Запад придумывает те самые "правила" для других, однако сам действует, как хочет.
"Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Кто ж так будет жить по таким правилам?" - возмутился глава государства.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Запад после распада СССР всегда действовал с позиции силы, заявил Путин
00:40
 
ПМЭФ-2025РоссияФранцияГерманияВладимир Путин
 
 
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