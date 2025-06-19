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Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023761979.html
Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине
Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:23:00+03:00
2025-06-19T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
владимир путин
виктория нуланд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине. "Бывший замгоссекретаря госпожа Нуланд прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну чего же мы теперь, уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов! Ничего себе откровения такие. Здрасьте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250619/putin-2023760733.html
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сша, россия, украина, владимир путин, виктория нуланд
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Виктория Нуланд
Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине

Путин: США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине.
"Бывший замгоссекретаря госпожа Нуланд прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну чего же мы теперь, уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов! Ничего себе откровения такие. Здрасьте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о реакции Запада на госпереворот на Украине
03:15
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинВиктория Нуланд
 
 
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