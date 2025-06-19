https://ria.ru/20250619/putin-2023761979.html

Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине

Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Путин напомнил о признании Нуланд о тратах США на госпереворот на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:23:00+03:00

2025-06-19T03:23:00+03:00

2025-06-19T03:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

виктория нуланд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине. "Бывший замгоссекретаря госпожа Нуланд прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну чего же мы теперь, уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов! Ничего себе откровения такие. Здрасьте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250619/putin-2023760733.html

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сша, россия, украина, владимир путин, виктория нуланд