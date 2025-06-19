https://ria.ru/20250619/putin-2023759189.html

Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ

Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ - РИА Новости, 19.06.2025

Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ

Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента России Владимира Путина по... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:08:00+03:00

2025-06-19T03:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня — РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента России Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных информагентств. Путин в ночь на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой в том числе приняли участие журналисты СМИ из недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос — ответ". "С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике", — сказал Санс Минготе, принимавший участие во встрече с президентом России.Журналист добавил, что, несмотря на лаконичность ответов по иранской тематике, они были интересными. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, иран, испания, владимир путин