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Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:08 19.06.2025 (обновлено: 11:07 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023759189.html
Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ
Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ - РИА Новости, 19.06.2025
Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ
Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента России Владимира Путина по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:08:00+03:00
2025-06-19T11:07:00+03:00
пмэф-2025
россия
иран
испания
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня — РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента России Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных информагентств. Путин в ночь на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой в том числе приняли участие журналисты СМИ из недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос — ответ". &quot;С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике&quot;, — сказал Санс Минготе, принимавший участие во встрече с президентом России.Журналист добавил, что, несмотря на лаконичность ответов по иранской тематике, они были интересными. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, иран, испания, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Иран, Испания, Владимир Путин
Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ

Журналист Минготе: ответ Путина по Ирану стал главным на встрече со СМИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня — РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента России Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных информагентств.
Путин в ночь на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой в том числе приняли участие журналисты СМИ из недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос — ответ".
«

"С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике", — сказал Санс Минготе, принимавший участие во встрече с президентом России.

Журналист добавил, что, несмотря на лаконичность ответов по иранской тематике, они были интересными.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов
03:05
 
ПМЭФ-2025РоссияИранИспанияВладимир Путин
 
 
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