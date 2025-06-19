Журналист из Испании назвал главный ответ Путина на встрече со СМИ
Журналист Минготе: ответ Путина по Ирану стал главным на встрече со СМИ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня — РИА Новости. Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ответ президента России Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным в ходе встречи с представителями международных информагентств.
Путин в ночь на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой в том числе приняли участие журналисты СМИ из недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос — ответ".
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"С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике", — сказал Санс Минготе, принимавший участие во встрече с президентом России.
Журналист добавил, что, несмотря на лаконичность ответов по иранской тематике, они были интересными.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.