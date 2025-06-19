https://ria.ru/20250619/putin-2023758754.html
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов - РИА Новости, 19.06.2025
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов
Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:05:00+03:00
2025-06-19T03:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости. Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и завершилась уже в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут. В ней приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.
https://ria.ru/20250619/putin-2023756879.html
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сша, германия, великобритания, владимир путин
ПМЭФ-2025, США, Германия, Великобритания, Владимир Путин
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов
Общение Путина с главами мировых информагентств продлилось более 2 часов