Рейтинг@Mail.ru
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
03:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023758754.html
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов - РИА Новости, 19.06.2025
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов
Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:05:00+03:00
2025-06-19T03:05:00+03:00
пмэф-2025
сша
германия
великобритания
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0bc33f77d50ac40cd6bfe43c16786ad.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости. Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и завершилась уже в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут. В ней приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.
https://ria.ru/20250619/putin-2023756879.html
сша
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d00903bceeab00314086fa911f84f01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, германия, великобритания, владимир путин
ПМЭФ-2025, США, Германия, Великобритания, Владимир Путин
Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов

Общение Путина с главами мировых информагентств продлилось более 2 часов

© РИА Новости / POOLВладимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и завершилась уже в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут.
В ней приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил Путин
02:50
 
ПМЭФ-2025СШАГерманияВеликобританияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала