https://ria.ru/20250619/putin-2023758754.html

Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов

Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов - РИА Новости, 19.06.2025

Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более 2 часов

Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости. Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и завершилась уже в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут. В ней приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.

https://ria.ru/20250619/putin-2023756879.html

сша

германия

великобритания

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сша, германия, великобритания, владимир путин