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Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:50 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023756879.html
Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил Путин
Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил Путин
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия постоянно находится в контакте с иранскими партнерами, они контакты были сегодня и будут в ближайшие дни, заявил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:50:00+03:00
2025-06-19T02:50:00+03:00
пмэф-2025
иран
израиль
россия
владимир путин
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия постоянно находится в контакте с иранскими партнерами, они контакты были сегодня и будут в ближайшие дни, заявил президент России Владимир Путин. Ранее во время встречи с руководителями международных информационных агентств президент сообщал, что Россия находится в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана. "Мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе, сегодня были контакты, я думаю, что и завтра-послезавтра будут", - сказал Путин во время встречи. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747872.html
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иран, израиль, россия, владимир путин, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил Путин

Путин: Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил Путин

© РИА Новости / POOLВладимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия постоянно находится в контакте с иранскими партнерами, они контакты были сегодня и будут в ближайшие дни, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее во время встречи с руководителями международных информационных агентств президент сообщал, что Россия находится в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана.
"Мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе, сегодня были контакты, я думаю, что и завтра-послезавтра будут", - сказал Путин во время встречи.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал, сколько специалистов из России работают в иранском Бушере
01:43
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин сообщил о договоренности по безопасности строителей АЭС "Бушер"
00:07
 
ПМЭФ-2025ИранИзраильРоссияВладимир ПутинДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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