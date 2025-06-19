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Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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02:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023756430.html
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана
Военно-техническое сотрудничество России и Ирана всегда оставалось в рамках международной нормативно-правовой базы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:48:00+03:00
2025-06-19T02:48:00+03:00
россия
иран
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Ирана всегда оставалось в рамках международной нормативно-правовой базы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Что касается отдельных поставок: да, конечно. Мы эти поставки осуществляли в свое время. Это никак не связано с сегодняшним кризисом. Это было такое регулярное сотрудничество в военно-технической сфере - причем в рамках международных норм. Иран не просил от нас ничего, что нарушало бы известные нормы, под которыми стоит подпись Российской Федерации, что мы ничего не делали. Мы всегда оставались в рамках международной нормативной базы", - сказал российский лидер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, иран, владимир путин
Россия, Иран, Владимир Путин
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана

Путин: военное сотрудничество России и Ирана всегда оставалось в рамках норм

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Ирана всегда оставалось в рамках международной нормативно-правовой базы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Что касается отдельных поставок: да, конечно. Мы эти поставки осуществляли в свое время. Это никак не связано с сегодняшним кризисом. Это было такое регулярное сотрудничество в военно-технической сфере - причем в рамках международных норм. Иран не просил от нас ничего, что нарушало бы известные нормы, под которыми стоит подпись Российской Федерации, что мы ничего не делали. Мы всегда оставались в рамках международной нормативной базы", - сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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