https://ria.ru/20250619/putin-2023755156.html
Путин надеется, что Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к России
Путин надеется, что Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к России - РИА Новости, 19.06.2025
Путин надеется, что Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к России
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к развитию отношений с Россией и будут... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:41:00+03:00
2025-06-19T02:41:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к развитию отношений с Россией и будут способствовать этому процессу. "Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать. Это, в общем и целом, вселяет такой определенный сдержанный оптимизм. Рассчитываю на то, что и президент Соединённых Штатов, и его ближайшее окружение это увидят, услышат, и вместе с представителями бизнеса будут приниматься решения, направленные на восстановление российско-американских отношений.", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
ПМЭФ-2025, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин надеется, что Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к России
Путин рассчитывает на интерес бизнеса США к развитию отношений с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к развитию отношений с Россией и будут способствовать этому процессу.
"Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать. Это, в общем и целом, вселяет такой определенный сдержанный оптимизм. Рассчитываю на то, что и президент Соединённых Штатов, и его ближайшее окружение это увидят, услышат, и вместе с представителями бизнеса будут приниматься решения, направленные на восстановление российско-американских отношений.", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.