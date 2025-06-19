https://ria.ru/20250619/putin-2023755156.html

Путин надеется, что Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к России

Путин надеется, что Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к России - РИА Новости, 19.06.2025

Путин надеется, что Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к России

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к развитию отношений с Россией и будут... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и его команда увидят интерес бизнеса США к развитию отношений с Россией и будут способствовать этому процессу. "Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать. Это, в общем и целом, вселяет такой определенный сдержанный оптимизм. Рассчитываю на то, что и президент Соединённых Штатов, и его ближайшее окружение это увидят, услышат, и вместе с представителями бизнеса будут приниматься решения, направленные на восстановление российско-американских отношений.", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп