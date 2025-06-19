https://ria.ru/20250619/putin-2023754802.html

Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин

Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин

Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, а по военным объектам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:39:00+03:00

2025-06-19T02:39:00+03:00

2025-06-19T02:39:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, а по военным объектам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Представитель агентства Ассошиэйтед Пресс в ходе встречи поднял тему противостояния между Ираном и Израилем, обратив внимание на то, что 13 июня министерство иностранных дел России осудило израильские удары по Ирану. Как отметил журналист, министерство заявило, что удары не спровоцированы, это - военные удары против суверенного члена ООН, против его граждан, мирных городов и критической инфраструктуры. Представитель СМИ в связи с этим задал вопрос Путину, каким образом это сообразуется с продолжающейся "российской агрессией" на Украине. Он также сказал, что журналисты издания видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал. "Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли вам об этом что-то сказать, они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся. И здесь мы не делаем никакого секрета", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023749233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами жилые кварталы, они вряд могли бы вам что-то сказать" "Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд могли бы вам что-то сказать". Путин заявил, что Россия на Украине наносит удары не по жилым кварталам, а по военным объектам. 2025-06-19T02:39 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, иран, владимир путин, оон