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Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:39 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023754802.html
Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин
Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин
Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, а по военным объектам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:39:00+03:00
2025-06-19T02:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иран
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, а по военным объектам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Представитель агентства Ассошиэйтед Пресс в ходе встречи поднял тему противостояния между Ираном и Израилем, обратив внимание на то, что 13 июня министерство иностранных дел России осудило израильские удары по Ирану. Как отметил журналист, министерство заявило, что удары не спровоцированы, это - военные удары против суверенного члена ООН, против его граждан, мирных городов и критической инфраструктуры. Представитель СМИ в связи с этим задал вопрос Путину, каким образом это сообразуется с продолжающейся "российской агрессией" на Украине. Он также сказал, что журналисты издания видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал. "Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли вам об этом что-то сказать, они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся. И здесь мы не делаем никакого секрета", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023749233.html
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Путин: "Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами жилые кварталы, они вряд могли бы вам что-то сказать"
"Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд могли бы вам что-то сказать". Путин заявил, что Россия на Украине наносит удары не по жилым кварталам, а по военным объектам.
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россия, украина, иран, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Иран, Владимир Путин, ООН
Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, заявил Путин

Путин: Россия наносит удары не по жилым кварталам Украины, а по военным объектам

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Россия наносит удары не по жилым кварталам на Украине, а по военным объектам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.
Представитель агентства Ассошиэйтед Пресс в ходе встречи поднял тему противостояния между Ираном и Израилем, обратив внимание на то, что 13 июня министерство иностранных дел России осудило израильские удары по Ирану. Как отметил журналист, министерство заявило, что удары не спровоцированы, это - военные удары против суверенного члена ООН, против его граждан, мирных городов и критической инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Представитель СМИ в связи с этим задал вопрос Путину, каким образом это сообразуется с продолжающейся "российской агрессией" на Украине. Он также сказал, что журналисты издания видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал.
"Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли вам об этом что-то сказать, они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся. И здесь мы не делаем никакого секрета", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИранВладимир ПутинООН
 
 
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