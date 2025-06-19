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Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:29 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023753470.html
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая
С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:29:00+03:00
2025-06-19T02:29:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
китай
владимир путин
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "У нас (у РФ с КНР - ред.) одних только инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов. И они все реалистичны, они все будут реализованы. У меня сомнений нет никаких", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250618/putin-2023729124.html
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экономика, россия, китай, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая

Путин: инвестпроекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"У нас (у РФ с КНР - ред.) одних только инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов. И они все реалистичны, они все будут реализованы. У меня сомнений нет никаких", - сказал глава государства.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияКитайВладимир Путин
 
 
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