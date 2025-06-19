https://ria.ru/20250619/putin-2023753470.html
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая
С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:29:00+03:00
2025-06-19T02:29:00+03:00
2025-06-19T02:29:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023737667_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_d583b813d79b8d1363ba8abcdb4ce79c.jpg
С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "У нас (у РФ с КНР - ред.) одних только инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов. И они все реалистичны, они все будут реализованы. У меня сомнений нет никаких", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250618/putin-2023729124.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023737667_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_4a7827cebe9923cdf47c6b07c6ba065a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая
Путин: инвестпроекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов