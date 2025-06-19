https://ria.ru/20250619/putin-2023753470.html

Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая

Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал об инвестпроектах России и Китая

С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:29:00+03:00

2025-06-19T02:29:00+03:00

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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиционные проекты России и Китая достигают 200 миллиардов долларов, они все будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "У нас (у РФ с КНР - ред.) одних только инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов. И они все реалистичны, они все будут реализованы. У меня сомнений нет никаких", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250618/putin-2023729124.html

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экономика, россия, китай, владимир путин