https://ria.ru/20250619/putin-2023752286.html

Путин рассказал о новом раунде переговоров России и Украины

Путин рассказал о новом раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о новом раунде переговоров России и Украины

Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:17:00+03:00

2025-06-19T02:17:00+03:00

2025-06-19T02:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня, сказал президент РФ Владимир Путин. Президент РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств на ПМЭФ. "Они в принципе договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html

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россия, украина, владимир путин