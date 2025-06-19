https://ria.ru/20250619/putin-2023752165.html

Создаются условия для восстановления отношений России и США, заявил Путин

Создаются условия для восстановления отношений России и США, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Создаются условия для восстановления отношений России и США, заявил Путин

Создаются условия для восстановления отношений России и США, Москва готова к сохранению такого тренда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:17:00+03:00

2025-06-19T02:17:00+03:00

2025-06-19T02:17:00+03:00

россия

сша

москва

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Создаются условия для восстановления отношений России и США, Москва готова к сохранению такого тренда, заявил президент РФ Владимир Путин. "В общем и целом постепенно-постепенно создаются условия для восстановления отношений. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен. Мы к этому готовы", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, сша, москва, владимир путин