https://ria.ru/20250619/putin-2023751759.html

Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой

Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой - РИА Новости, 19.06.2025

Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой

Проблема обмеления Каспийского моря носит большой характер, России и Азербайджану нужно вовремя принимать согласованные решения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:13:00+03:00

2025-06-19T02:13:00+03:00

2025-06-19T02:14:00+03:00

пмэф-2025

каспийское море

россия

азербайджан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942824622_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_384eb7b148d4c3f9810b7aba367a9563.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Проблема обмеления Каспийского моря носит большой характер, России и Азербайджану нужно вовремя принимать согласованные решения, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Проблема носит безусловно очень большой, если не сказать глобальный характер... Здесь нужно вовремя принимать согласованные действия... Я знаю что правительство Российской Федерации вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты. Здесь главное действовать без всяких рывков", - сказал глава государства, комментируя обмеление Каспийского моря. По его словам, надо искать причины обмеления и сделать все, что зависит от стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250523/more-2018568106.html

каспийское море

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каспийское море, россия, азербайджан, владимир путин