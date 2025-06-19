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Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:13 19.06.2025 (обновлено: 02:14 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023751759.html
Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой
Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой
Проблема обмеления Каспийского моря носит большой характер, России и Азербайджану нужно вовремя принимать согласованные решения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:13:00+03:00
2025-06-19T02:14:00+03:00
пмэф-2025
каспийское море
россия
азербайджан
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Проблема обмеления Каспийского моря носит большой характер, России и Азербайджану нужно вовремя принимать согласованные решения, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Проблема носит безусловно очень большой, если не сказать глобальный характер... Здесь нужно вовремя принимать согласованные действия... Я знаю что правительство Российской Федерации вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты. Здесь главное действовать без всяких рывков", - сказал глава государства, комментируя обмеление Каспийского моря. По его словам, надо искать причины обмеления и сделать все, что зависит от стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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каспийское море, россия, азербайджан, владимир путин
ПМЭФ-2025, Каспийское море, Россия, Азербайджан, Владимир Путин
Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой

Путин: проблема обмеления Каспийского моря носит большой характер

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНабережная Дербента
Набережная Дербента - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Проблема обмеления Каспийского моря носит большой характер, России и Азербайджану нужно вовремя принимать согласованные решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Проблема носит безусловно очень большой, если не сказать глобальный характер... Здесь нужно вовремя принимать согласованные действия... Я знаю что правительство Российской Федерации вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты. Здесь главное действовать без всяких рывков", - сказал глава государства, комментируя обмеление Каспийского моря.
По его словам, надо искать причины обмеления и сделать все, что зависит от стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря
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ПМЭФ-2025Каспийское мореРоссияАзербайджанВладимир Путин
 
 
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