Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023751178.html
Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей
Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не содержит связанных с оборонной сферой статей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:09:00+03:00
2025-06-19T02:09:00+03:00
россия
иран
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg
C. - ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не содержит связанных с оборонной сферой статей, заявил президент России Владимир Путин. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. "Договор, о котором вы сказали, там нет статей, связанных с оборонной сферой", - прокомментировал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023744148.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023743888.html
россия
иран
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6c6cc55b82106ebfb240626f30fa83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Россия, Иран, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей

Путин: договор о партнерстве РФ и Ирана не содержит статей, связанных с обороной

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
C. - ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не содержит связанных с оборонной сферой статей, заявил президент России Владимир Путин.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Иран не проявил интереса к совместной работе в области ПВО, заявил Путин
01:10
"Договор, о котором вы сказали, там нет статей, связанных с оборонной сферой", - прокомментировал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Иран не просит Россию о военной помощи, заявил Путин
01:08
 
РоссияИранМоскваВладимир ПутинМасуд ПезешкианВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала