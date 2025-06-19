https://ria.ru/20250619/putin-2023751178.html

Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей

Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей - РИА Новости, 19.06.2025

Путин заявил, что в договоре России и Ирана нет связанных с обороной статей

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не содержит связанных с оборонной сферой статей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:09:00+03:00

2025-06-19T02:09:00+03:00

2025-06-19T02:09:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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C. - ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не содержит связанных с оборонной сферой статей, заявил президент России Владимир Путин. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. "Договор, о котором вы сказали, там нет статей, связанных с оборонной сферой", - прокомментировал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023744148.html

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россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте