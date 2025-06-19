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Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023750893.html
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:06:00+03:00
2025-06-19T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
израиль
владимир путин
василий небензя
оон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине. В пятницу, 13 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что неспровоцированные атаки Израиля против Ирана не могут иметь никакого оправдания. Он отметил, что международное сообщество не должно и не может оставаться безучастным к подобной провокации, а также Российская Федерация решительно осуждает действия Израиля. Американский журналист спросил президента РФ о том, как соотносится такая позиция государства на фоне конфликта на Украине. "Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей специальной военной операции - это демилитаризация Украины… Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу… Безусловно, если мы не договариваемся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным. Поэтому ничего здесь необычного нет", - сказал Путин. Президент РФ отметил, что российские войска наносят удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, по заводам, которые производят военную технику. В 2022 году в ходе Стамбульских договоренностей Россия и Украина договорились о вооружениях, размерах вооруженных сил, численности армий. Однако благодаря усилиям западных союзников Киева, эти договоренности были выброшены в помойку, подчеркнул Путин. Тогда было принято решение воевать с Россией до последнего украинца и до полной стратегической победы. Этого не получается, поэтому Россия вместо иных договоренностей вынуждена с помощью вооруженных сил добиваться решения этой задачи. "Что касается наших действий на Украине и согласования с международным правом, я сейчас логику нашу сейчас рассказал, вот только, что от шага одного до шага другого. Мы считаем, что это полностью соответствует уставу ООН", — заключил Путин.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747638.html
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россия, украина, израиль, владимир путин, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Израиль, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине

Путин заявил, что Россия не допустит демилитаризации Украины

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине.
В пятницу, 13 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что неспровоцированные атаки Израиля против Ирана не могут иметь никакого оправдания. Он отметил, что международное сообщество не должно и не может оставаться безучастным к подобной провокации, а также Российская Федерация решительно осуждает действия Израиля. Американский журналист спросил президента РФ о том, как соотносится такая позиция государства на фоне конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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"Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей специальной военной операции - это демилитаризация Украины… Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу… Безусловно, если мы не договариваемся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным. Поэтому ничего здесь необычного нет", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что российские войска наносят удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, по заводам, которые производят военную технику. В 2022 году в ходе Стамбульских договоренностей Россия и Украина договорились о вооружениях, размерах вооруженных сил, численности армий. Однако благодаря усилиям западных союзников Киева, эти договоренности были выброшены в помойку, подчеркнул Путин. Тогда было принято решение воевать с Россией до последнего украинца и до полной стратегической победы. Этого не получается, поэтому Россия вместо иных договоренностей вынуждена с помощью вооруженных сил добиваться решения этой задачи.
"Что касается наших действий на Украине и согласования с международным правом, я сейчас логику нашу сейчас рассказал, вот только, что от шага одного до шага другого. Мы считаем, что это полностью соответствует уставу ООН", — заключил Путин.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИзраильВладимир ПутинВасилий НебензяООН
 
 
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