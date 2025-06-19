https://ria.ru/20250619/putin-2023750732.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов

Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов - РИА Новости, 19.06.2025

Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:05:00+03:00

2025-06-19T02:05:00+03:00

2025-06-19T02:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов. "Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял исполнение своего профессионального долга", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Он добавил, что журналистская солидарность тоже далеко не всегда работает и "нужно принимать какие-то решения на уровне международных инстанций, на уровне той же Организации объединенных наций надо подумать". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, владимир путин, украина