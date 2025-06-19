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Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023750732.html
Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов
Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов - РИА Новости, 19.06.2025
Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:05:00+03:00
2025-06-19T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов. "Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял исполнение своего профессионального долга", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Он добавил, что журналистская солидарность тоже далеко не всегда работает и "нужно принимать какие-то решения на уровне международных инстанций, на уровне той же Организации объединенных наций надо подумать". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов

Путин выразил соболезнования семьям погибших на СВО журналистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов.
"Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял исполнение своего профессионального долга", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Он добавил, что журналистская солидарность тоже далеко не всегда работает и "нужно принимать какие-то решения на уровне международных инстанций, на уровне той же Организации объединенных наций надо подумать".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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01:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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