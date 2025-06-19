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Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:02:00+03:00
2025-06-19T02:02:00+03:00
2025-06-19T02:02:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Не будут (Украина – ред.) договариваться – ситуация, может быть, еще изменится. В худшую для них сторону", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, украина, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Киев
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин
Путин: ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться