Рейтинг@Mail.ru
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023750541.html
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:02:00+03:00
2025-06-19T02:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023737667_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_d583b813d79b8d1363ba8abcdb4ce79c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Не будут (Украина – ред.) договариваться – ситуация, может быть, еще изменится. В худшую для них сторону", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748818.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023737667_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_4a7827cebe9923cdf47c6b07c6ba065a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Киев
Ситуация для Киева может еще ухудшиться, заявил Путин

Путин: ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не будут (Украина – ред.) договариваться – ситуация, может быть, еще изменится. В худшую для них сторону", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин объяснил, что будет означать применение Taurus на Украине
01:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала