https://ria.ru/20250619/putin-2023749567.html

Путин призвал международное сообщество реагировать на убийства журналистов

Путин призвал международное сообщество реагировать на убийства журналистов - РИА Новости, 19.06.2025

Путин призвал международное сообщество реагировать на убийства журналистов

Международное сообщество должно реагировать на убийства журналистов во время боевых действий, об этом нужно подумать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:53:00+03:00

2025-06-19T01:53:00+03:00

2025-06-19T01:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Международное сообщество должно реагировать на убийства журналистов во время боевых действий, об этом нужно подумать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нужно принимать какие-то решения на уровень международных инстанций, на уровень той же Организации Объединенных Наций. Надо подумать, но вопрос не праздный", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250325/kreml-2007163116.html

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россия, владимир путин