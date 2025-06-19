https://ria.ru/20250619/putin-2023748818.html

Путин объяснил, что будет означать применение Taurus на Украине

Путин объяснил, что будет означать применение Taurus на Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Путин объяснил, что будет означать применение Taurus на Украине

Применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, по-другому это назвать невозможно, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:49:00+03:00

2025-06-19T01:49:00+03:00

2025-06-19T01:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

владимир путин

бундесвер германии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, по-другому это назвать невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Только немецкие офицеры смогут управлять Taurus. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как не втягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Это по-другому назвать невозможно", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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украина, россия, германия, владимир путин, бундесвер германии