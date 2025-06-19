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"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
01:44 19.06.2025 (обновлено: 10:40 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели - РИА Новости, 19.06.2025
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели
Президент России встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:44:00+03:00
2025-06-19T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные вопросы, прежде всего касающиеся международной политики. О чем говорили — в материале РИА Новости.О друзьях и внукахИзменять традиции не стали: накануне пленарного заседания ПМЭФ глава государства пообщался со СМИ. Как и в прошлые годы, собрались довольно поздно — около полуночи.Были представители СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, Европы и даже Австралии. И из западных информационных агентств: Reuters, немецкого DPA, испанского EFE, французского AFP и других. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал их присутствие вполне оправданным."Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают ее (точку зрения Путина. — Прим. ред.)", — пояснил он.Ожидаемо президент рассказал об отношениях России с отдельными странами. С Вьетнамом много совместных проектов, включая энергетические. И все планы "абсолютно реалистичны и выполняемы".С Индонезией Россия продолжит развивать традиционные сферы сотрудничества. Есть и новые направления. К слову, в четверг Путин все это обсудит с президентом Прабово Субиантой, который примет участие в ПМЭФ.С Казахстаном — тесное взаимодействие. Президент Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение имеет сотрудничество с Россией, Москва этим дорожит и отвечает тем же, подчеркнул глава государства.С Узбекистаном много разных проектов, в том числе в ядерной сфере.Отвечая на вопрос о КНР, Путин отметил, что в России растет интерес к китайскому языку. И привел личный пример: "Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке"."Но дочка моя еще в начале 2000-х годов до всех этих значимых и известных событий начала инициативно изучать китайский язык, просто потому что ей так хотелось. Взяла преподавателя и изучала", — добавил он."Никому не навязываем"Само собой, коснулись главной темы недели — конфликта Израиля с Ираном.Президент подчеркнул, что вопрос сложный. С одной стороны, Иран хочет развивать мирный атом, с другой — Израиль опасается за свою безопасность."Мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, — на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется, — имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", — сказал Путин.И добавил: главное — такие варианты есть. Москва изложила их всем сторонам конфликта, а также Вашингтону. Что именно — президент не уточнил. К слову, он был единственным из глав государств, кто в первый же день боевых действий, 13 июня, позвонил и премьер-министру Израиля, и президенту Ирана.&quot;Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля&quot;, — отметил Путин.Готов с ним встретитьсяНе обошлось и без украинской темы. Президент напомнил о причинах конфликта — и особо подчеркнул, что Россия хочет его завершить "как можно быстрее", и лучше мирным путем. "Нужно найти решение, которое положило бы не только конец сегодняшнему конфликту, но создало бы условия невозобновления подобных ситуаций на длительную историческую перспективу", — пояснил он.Многое зависит от Киева: весной 2022-го там отказались от стамбульских договоренностей по указке западных союзников. В мае 2025-го диалог возобновился. Сейчас стороны обсуждают возможность третьей в этом году встречи, после 22 июня."Мы в контакте, наши переговорные группы в контакте друг с другом. Значит, только что у Мединского спрашивал, он говорит, сегодня, по-моему, только разговаривал со своим контрпартнером из Киева", — сообщил Путин.И опроверг обвинения западных политиков и СМИ в том, что якобы не хочет идти на переговоры."Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима (Зеленский. — Прим. ред.). Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", — указал он.При этом есть нюанс: кто будет подписывать мирный договор. По Конституции Украины даже в условиях военного положения нельзя продлевать срок полномочий президента, который у Владимира Зеленского истек в мае 2024-го.&quot;В пропагандистском плане можно говорить все что угодно о легитимности действующих властей. Нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая&quot;, — уточнил глава государства.Ошибка БайденаГотов Путин встретиться и с Трампом. Личная беседа была бы полезной, но ее надо подготовить.Пока же создаются условия для восстановления отношений, Москва этому способствует, отметил российский лидер. И добавил: если бы Трамп победил на выборах в 2020-м, то конфликта с Украиной не было бы. Нынешняя ситуация — следствие решений предыдущего главы Белого дома Джо Байдена.Путин вспомнил об одном из последних разговоров с ним. Он предупредил коллегу об опасности проводимой им политики."Кстати, я ему тогда сказал: "Вам кажется сейчас, что все так просто будет решено, но может пройти какое-то время, и окажется, что лучше не делать того, куда вы толкаете ситуацию (на Украине. — Прим. ред.)", — пояснил президент.Также он оценил намерение НАТО перевооружиться. Там оправдывают это "российской угрозой" — мол, Москва хочет напасть на Европу.&quot;Это невероятная ложь&quot;, — сказал Путин.И подчеркнул: Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя. Дело в том, что Москва, постоянно совершенствуя вооруженные силы, самодостаточна с точки зрения обеспечения безопасности.
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Путин о своей внучке, которая учит китайский
Путин рассказал, что его внучка учит китайский, у нее воспитательница из Пекина.
2025-06-19T01:44
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PT0M56S
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2025-06-19T01:44
true
PT2M47S
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россия, москва, иран, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, снг, нато
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, СНГ, НАТО

"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели

© РИА Новости / POOLПрезидент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России встретился с руководителями и представителями ведущих информационных агентств со всего мира. За без малого два часа он ответил на актуальные вопросы, прежде всего касающиеся международной политики. О чем говорили — в материале РИА Новости.

О друзьях и внуках

Изменять традиции не стали: накануне пленарного заседания ПМЭФ глава государства пообщался со СМИ. Как и в прошлые годы, собрались довольно поздно — около полуночи.
Были представители СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, Европы и даже Австралии. И из западных информационных агентств: Reuters, немецкого DPA, испанского EFE, французского AFP и других. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал их присутствие вполне оправданным.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
"Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают ее (точку зрения Путина. — Прим. ред.)", — пояснил он.
Ожидаемо президент рассказал об отношениях России с отдельными странами. С Вьетнамом много совместных проектов, включая энергетические. И все планы "абсолютно реалистичны и выполняемы".
С Индонезией Россия продолжит развивать традиционные сферы сотрудничества. Есть и новые направления. К слову, в четверг Путин все это обсудит с президентом Прабово Субиантой, который примет участие в ПМЭФ.
С Казахстаном — тесное взаимодействие. Президент Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение имеет сотрудничество с Россией, Москва этим дорожит и отвечает тем же, подчеркнул глава государства.
С Узбекистаном много разных проектов, в том числе в ядерной сфере.
Отвечая на вопрос о КНР, Путин отметил, что в России растет интерес к китайскому языку. И привел личный пример: "Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке".
«
"Но дочка моя еще в начале 2000-х годов до всех этих значимых и известных событий начала инициативно изучать китайский язык, просто потому что ей так хотелось. Взяла преподавателя и изучала", — добавил он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель службы новостей немецкого информационного агентства DPA Мартин Романчик
Руководитель службы новостей немецкого информационного агентства DPA Мартин Романчик на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Руководитель службы новостей немецкого информационного агентства DPA Мартин Романчик

"Никому не навязываем"

Само собой, коснулись главной темы недели — конфликта Израиля с Ираном.
Президент подчеркнул, что вопрос сложный. С одной стороны, Иран хочет развивать мирный атом, с другой — Израиль опасается за свою безопасность.
© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
"Мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, — на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется, — имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", — сказал Путин.
И добавил: главное — такие варианты есть. Москва изложила их всем сторонам конфликта, а также Вашингтону. Что именно — президент не уточнил. К слову, он был единственным из глав государств, кто в первый же день боевых действий, 13 июня, позвонил и премьер-министру Израиля, и президенту Ирана.
© AP Photo / Leo CorreaОтражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом. Архивное фото
«

"Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля", — отметил Путин.

Готов с ним встретиться

Не обошлось и без украинской темы. Президент напомнил о причинах конфликта — и особо подчеркнул, что Россия хочет его завершить "как можно быстрее", и лучше мирным путем.
"Нужно найти решение, которое положило бы не только конец сегодняшнему конфликту, но создало бы условия невозобновления подобных ситуаций на длительную историческую перспективу", — пояснил он.
Многое зависит от Киева: весной 2022-го там отказались от стамбульских договоренностей по указке западных союзников. В мае 2025-го диалог возобновился. Сейчас стороны обсуждают возможность третьей в этом году встречи, после 22 июня.
"Мы в контакте, наши переговорные группы в контакте друг с другом. Значит, только что у Мединского спрашивал, он говорит, сегодня, по-моему, только разговаривал со своим контрпартнером из Киева", — сообщил Путин.
И опроверг обвинения западных политиков и СМИ в том, что якобы не хочет идти на переговоры.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
"Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима (Зеленский. — Прим. ред.). Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", — указал он.
При этом есть нюанс: кто будет подписывать мирный договор. По Конституции Украины даже в условиях военного положения нельзя продлевать срок полномочий президента, который у Владимира Зеленского истек в мае 2024-го.
«

"В пропагандистском плане можно говорить все что угодно о легитимности действующих властей. Нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая", — уточнил глава государства.

Ошибка Байдена

Готов Путин встретиться и с Трампом. Личная беседа была бы полезной, но ее надо подготовить.
Пока же создаются условия для восстановления отношений, Москва этому способствует, отметил российский лидер. И добавил: если бы Трамп победил на выборах в 2020-м, то конфликта с Украиной не было бы. Нынешняя ситуация — следствие решений предыдущего главы Белого дома Джо Байдена.
Путин вспомнил об одном из последних разговоров с ним. Он предупредил коллегу об опасности проводимой им политики.
"Кстати, я ему тогда сказал: "Вам кажется сейчас, что все так просто будет решено, но может пройти какое-то время, и окажется, что лучше не делать того, куда вы толкаете ситуацию (на Украине. — Прим. ред.)", — пояснил президент.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман
Также он оценил намерение НАТО перевооружиться. Там оправдывают это "российской угрозой" — мол, Москва хочет напасть на Европу.
«

"Это невероятная ложь", — сказал Путин.

И подчеркнул: Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя. Дело в том, что Москва, постоянно совершенствуя вооруженные силы, самодостаточна с точки зрения обеспечения безопасности.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин дал совет Украине
01:41
 
ПМЭФ-2025РоссияМоскваИранДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСНГНАТО
 
 
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