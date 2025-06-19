https://ria.ru/20250619/putin-2023747872.html
Путин рассказал, сколько специалистов из России работают в иранском Бушере
Путин рассказал, сколько специалистов из России работают в иранском Бушере - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал, сколько специалистов из России работают в иранском Бушере
Около 600 специалистов из России работают в иранском Бушере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:43:00+03:00
2025-06-19T01:43:00+03:00
2025-06-19T01:43:00+03:00
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владимир путин
бушерская аэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Около 600 специалистов из России работают в иранском Бушере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши специалисты работают в Бушере - 250 человек и еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка?" - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, бушерская аэс
Россия, Владимир Путин, Бушерская АЭС
Путин рассказал, сколько специалистов из России работают в иранском Бушере
Путин: около 600 специалистов из России работают в иранском Бушере