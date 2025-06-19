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Путин дал совет Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:41 19.06.2025 (обновлено: 09:25 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
Путин дал совет Украине
Путин дал совет Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин дал совет Украине
Президент Владимир Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:41:00+03:00
2025-06-19T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
владимир путин
владимир мединский
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами."Мы согласны. Давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств.Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Основные договоренности:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/putin-2023745229.html
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украина, россия, стамбул, владимир путин, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Мединский, В мире
Путин дал совет Украине

Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами.
"Мы согласны. Давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин объяснил, в чем заключается демилитаризация Украины
01:19
Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Основные договоренности:
  • Передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех".
  • Обмен пленными в возрасте до 25 лет.
  • Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия готова передать Украине еще около трех тысяч тел украинских военных
00:59
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинВладимир МединскийВ мире
 
 
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