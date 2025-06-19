https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html

Путин дал совет Украине

Путин дал совет Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Путин дал совет Украине

Президент Владимир Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:41:00+03:00

2025-06-19T01:41:00+03:00

2025-06-19T09:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами."Мы согласны. Давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств.Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Основные договоренности:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/putin-2023745229.html

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украина, россия, стамбул, владимир путин, владимир мединский, в мире