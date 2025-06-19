https://ria.ru/20250619/putin-2023747456.html
Путин прокомментировал потери Украины в конфликте
Путин прокомментировал потери Украины в конфликте - РИА Новости, 19.06.2025
Путин прокомментировал потери Украины в конфликте
Потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:39:00+03:00
2025-06-19T01:39:00+03:00
2025-06-19T01:48:00+03:00
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, заявил президент России Владимир Путин."Там происходит массовая и принудительная мобилизация… Даже при этой… Потери превышают уровень мобилизации. Ну и все, дальше-то что?" - прокомментировал Путин вопрос об Украине во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал потери Украины в конфликте
Путин: потери Украины превышают уровень мобилизации в стране