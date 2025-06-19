https://ria.ru/20250619/putin-2023747051.html

ВСУ не могут управлять ракетами Taurus, заявил Путин

ВСУ не могут управлять ракетами Taurus, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ не могут управлять ракетами Taurus, заявил Путин

Украинские военные не могут управлять ракетами Taurus самостоятельно, только немецкие офицеры могут управлять этим оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:36:00+03:00

2025-06-19T01:36:00+03:00

2025-06-19T01:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Украинские военные не могут управлять ракетами Taurus самостоятельно, только немецкие офицеры могут управлять этим оружием, заявил президент РФ Владимир Путин."Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать, это очевидные вещи, все это знают. Невозможно применять Taurus без космической разведки, это могут сделать только западные страны. Невозможно применять Taurus без немецких офицеров, только немецкие офицеры смогут управлять Taurus", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023747549.html

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вооруженные силы украины, россия, владимир путин