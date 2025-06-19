https://ria.ru/20250619/putin-2023746495.html
Путин назвал преступлением целенаправленные убийства журналистов
Путин назвал преступлением целенаправленные убийства журналистов - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал преступлением целенаправленные убийства журналистов
Целенаправленные убийства журналистов во время боевых действий являются преступлением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:28:00+03:00
2025-06-19T01:28:00+03:00
2025-06-19T01:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Целенаправленные убийства журналистов во время боевых действий являются преступлением, заявил президент РФ Владимир Путин."Вопрос в том, что когда это делается целенаправленно, когда люди страдают, в том числе из вашего цеха (журналистов - ред.), по стечению обстоятельств, это одно. Тоже трагедия огромная, если человек получает или увечья, ранения, или уходит из жизни. Но вот если это делается целенаправленно, вот это, безусловно, преступление", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023749567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин назвал преступлением целенаправленные убийства журналистов
Путин: целенаправленные убийства журналистов являются преступлением
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Целенаправленные убийства журналистов во время боевых действий являются преступлением, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос в том, что когда это делается целенаправленно, когда люди страдают, в том числе из вашего цеха (журналистов - ред.), по стечению обстоятельств, это одно. Тоже трагедия огромная, если человек получает или увечья, ранения, или уходит из жизни. Но вот если это делается целенаправленно, вот это, безусловно, преступление", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин
18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.