https://ria.ru/20250619/putin-2023745853.html
Путин отметил рост товарооборота между Россией и США
Путин отметил рост товарооборота между Россией и США - РИА Новости, 19.06.2025
Путин отметил рост товарооборота между Россией и США
Торговля России и США скатилась до "нескольких долларов", хотя в прошлом году объем товарооборота вырос, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:22:00+03:00
2025-06-19T01:22:00+03:00
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Торговля России и США скатилась до "нескольких долларов", хотя в прошлом году объем товарооборота вырос, заявил президент России Владимир Путин."Он и был-то небольшой – 27 миллиардов, а сейчас вообще скатился в какие-то несколько долларов. Но, правда, за прошлый год объем товарооборота с США вырос", - сказал президент во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023746172.html
https://ria.ru/20250619/tramp-2023746001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша
Путин отметил рост товарооборота между Россией и США
Путин: объем товарооборота России и США в прошлом году вырос
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Торговля России и США скатилась до "нескольких долларов", хотя в прошлом году объем товарооборота вырос, заявил президент России Владимир Путин.
"Он и был-то небольшой – 27 миллиардов, а сейчас вообще скатился в какие-то несколько долларов. Но, правда, за прошлый год объем товарооборота с США вырос", - сказал президент во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.