https://ria.ru/20250619/putin-2023745853.html

Путин отметил рост товарооборота между Россией и США

Путин отметил рост товарооборота между Россией и США - РИА Новости, 19.06.2025

Путин отметил рост товарооборота между Россией и США

Торговля России и США скатилась до "нескольких долларов", хотя в прошлом году объем товарооборота вырос, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:22:00+03:00

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Торговля России и США скатилась до "нескольких долларов", хотя в прошлом году объем товарооборота вырос, заявил президент России Владимир Путин."Он и был-то небольшой – 27 миллиардов, а сейчас вообще скатился в какие-то несколько долларов. Но, правда, за прошлый год объем товарооборота с США вырос", - сказал президент во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023746172.html

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