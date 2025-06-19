https://ria.ru/20250619/putin-2023745678.html
Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом
Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом - РИА Новости, 19.06.2025
Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом
Встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:21:00+03:00
2025-06-19T01:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной, заявил президент РФ Владимир Путин."А по поводу возможных встреч с господином Трампом, она была бы в высшей степени полезной, но я согласен с президентом Соединенных Штатов, она, конечно, должна быть подготовленной и закончиться какими-то позитивными результатами", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дональд трамп, сша, россия, владимир путин, в мире
Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом
Путин: встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной