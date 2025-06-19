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Украинское руководство само начало войну, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 19.06.2025 (обновлено: 02:37 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023745320.html
Украинское руководство само начало войну, заявил Путин
Украинское руководство само начало войну, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Украинское руководство само начало войну, заявил Путин
Украинское руководство само начало войну, использовав против мирного населения Донбасса вооруженные силы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:19:00+03:00
2025-06-19T02:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
владимир путин
киев
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Украинское руководство само начало войну, использовав против мирного населения Донбасса вооруженные силы, заявил президент РФ Владимир Путин."Украинское руководство сегодняшнее, оно само начало войну на своей собственной территории, использовав после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения тогда юго-востока Украины, против Донбасcа, против Луганска и Донецка вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию. Они наносили удары прямо по жилым кварталам", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Он обратил внимание на то, что сегодня об этом почему-то никто не хочет вспоминать."Но именно эта политика привела к сегодняшнему вооруженному конфликту между Россией и Украиной", - заключил президент РФ.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023741661.html
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в мире, россия, донбасс, владимир путин, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Киев, Украина
Украинское руководство само начало войну, заявил Путин

Путин: Украина сама начала войну, использовав оружие против жителей Донбасса

© РИА Новости / POOLВладимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Украинское руководство само начало войну, использовав против мирного населения Донбасса вооруженные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Украинское руководство сегодняшнее, оно само начало войну на своей собственной территории, использовав после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения тогда юго-востока Украины, против Донбасcа, против Луганска и Донецка вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию. Они наносили удары прямо по жилым кварталам", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России
00:52
Он обратил внимание на то, что сегодня об этом почему-то никто не хочет вспоминать.
"Но именно эта политика привела к сегодняшнему вооруженному конфликту между Россией и Украиной", - заключил президент РФ.
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассВладимир ПутинКиевУкраина
 
 
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