https://ria.ru/20250619/putin-2023745320.html

Украинское руководство само начало войну, заявил Путин

Украинское руководство само начало войну, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Украинское руководство само начало войну, заявил Путин

Украинское руководство само начало войну, использовав против мирного населения Донбасса вооруженные силы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:19:00+03:00

2025-06-19T01:19:00+03:00

2025-06-19T02:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

владимир путин

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0bc33f77d50ac40cd6bfe43c16786ad.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Украинское руководство само начало войну, использовав против мирного населения Донбасса вооруженные силы, заявил президент РФ Владимир Путин."Украинское руководство сегодняшнее, оно само начало войну на своей собственной территории, использовав после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения тогда юго-востока Украины, против Донбасcа, против Луганска и Донецка вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию. Они наносили удары прямо по жилым кварталам", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Он обратил внимание на то, что сегодня об этом почему-то никто не хочет вспоминать."Но именно эта политика привела к сегодняшнему вооруженному конфликту между Россией и Украиной", - заключил президент РФ.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023741661.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023740913.html

россия

донбасс

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донбасс, владимир путин, киев, украина