https://ria.ru/20250619/putin-2023745229.html
Путин объяснил, в чем заключается демилитаризация Украины
Путин объяснил, в чем заключается демилитаризация Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Путин объяснил, в чем заключается демилитаризация Украины
Демилитаризация Украины заключается в том, чтобы лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могут угрожать России и ее народу, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:19:00+03:00
2025-06-19T01:19:00+03:00
2025-06-19T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Демилитаризация Украины заключается в том, чтобы лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могут угрожать России и ее народу, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ."Одна из целей специальной военной операции - демилитаризация Украины - то есть лишение ее возможности иметь угрожающие нам вооруженные силы", - сказал российский лидер.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023745118.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, в чем заключается демилитаризация Украины
Путин: демилитаризация Украины заключается в лишении ее ВС, угрожающих России