https://ria.ru/20250619/putin-2023745118.html

Россия будет добиваться поставленных целей на Украине, заявил Путин

Россия будет добиваться поставленных целей на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия будет добиваться поставленных целей на Украине, заявил Путин

Россия будет добиваться поставленных целей на Украине военным путем, если не получится договориться миром, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:18:00+03:00

2025-06-19T01:18:00+03:00

2025-06-19T01:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться поставленных целей на Украине военным путем, если не получится договориться миром, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей (на Украине – ред.) военным", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023745229.html

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россия, украина, владимир путин