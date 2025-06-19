https://ria.ru/20250619/putin-2023744993.html
Россия не начинала военных действий на Украине, заявил Путин
Россия не начинала военных действий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия не начинала военных действий на Украине, заявил Путин
Россия не начинала военных действий на Украине, а пытается их закончить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:17:00+03:00
2025-06-19T01:17:00+03:00
2025-06-19T01:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия не начинала военных действий на Украине, а пытается их закончить, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ."Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747143.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия не начинала военных действий на Украине, заявил Путин
Путин: Россия не начинала военных действий на Украине, она пытается их закончить